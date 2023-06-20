Рішення, які будуть ухвалені на саміті у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО - Столтенберг

15:19 19 червня Київ, Україна

Рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, наблизять Україну до Північноатлантичного альянсу, сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини. На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України", - сказав він.

Генсек НАТО також зазначив, що Альянс працює над створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, які "мають взаємний інтерес".