Рішенням нардепів розблоковано роботу НАЗК

11:57 15 грудня Київ, Україна

Після скандального рішення КСУ робота НАЗК була заблокована, сьогодні, 15 грудня, голосами 300 нардепів розблоковано роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Що передбачає законопроєкт

відновлює повноваження НАЗК, в тому числі стосовно суддів і суддів КСУ;

вносить зміни до ЗУ "Про запобігання корупції", якими забезпечується повноцінне функціонування НАЗК;

прописує порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень;

встановлюються особливості такого реагування в разі вчинення даних дій суддями або суддями КСУ;

вводиться правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів;

прописаний порядок контролю, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування.

Крім того, закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.