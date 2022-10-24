Рішенням київського суду Богуслаєва та Дзюбу взяли під варту на 2 місяці

20:14 24 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляють українські ЗМІ із зали Шевченківського суду.



Підозрюваних доставили до будівлі суду під конвоєм СБУ. Прокурори у справі просили взяти під варту підозрюваних, наголошуючи на ризиках їх втечі та тяжкість інкримінованого правопорушення. Адвокати заперечували проти такого запобіжного заходу і просили обрати більш м'яку.



Олег У Києві Шевченківський суд узяв під варту на два місяці (до 20 грудня) президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.Про це повідомляють українські ЗМІ із зали Шевченківського суду.Підозрюваних доставили до будівлі суду під конвоєм СБУ. Прокурори у справі просили взяти під варту підозрюваних, наголошуючи на ризиках їх втечі та тяжкість інкримінованого правопорушення. Адвокати заперечували проти такого запобіжного заходу і просили обрати більш м'яку.Олег Дзюба відмовився спілкуватися з журналістами, а В'ячеслав Богуслаєв заявив, що "наші гелікоптери були кращими", а він - "просто конструктор". "У нас 12 світових рекордів. Найкращі гелікоптери. Я конструктор, я проектував це для української армії, для всіх силових структур.. 20 років...", повідомив господар "Мотор-Січі".



На запитання про те, чи були у нього контракти з російською компанією, яка співпрацює з армією РФ, яка напала на нашу країну - він не відповів і додав "Не в курсі".



Його адвокат Руслан Волинець сказав, що його клієнт погано чує, записи, опубліковані СБУ, вони ще не чули, а всю позицію підозрюваний висловить у судовому засіданні. Втім, на прохання прокурорів та адвоката - його закрили. Сторони зазначили, що під час засідання буде озвучено інформацію, оприлюднення якої може зашкодити безпеці нашої країни.



Судді, вислухавши усі сторони, відправили підозрюваних на два місяці до СІЗО без права внесення застави. Дзюбу та Богуслаєва представники СБУ затримали 22 жовтня у Запоріжжі за їхнім місцем проживання, їм інкримінують 111-1 та 111-2 – колабораційна діяльність та допомога державі агресору).



За даними слідства, Богуслаєв і Дзюба діяли у змові з наближеними до керівництва Росії представниками російської корпорації А "Ростех", яка є одним з головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.



Для обходження встановлених обмежень на торгівлю з росією, підозрювані налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних гелікоптерів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець".



Згідно з опублікованими спецслужбами записами, Богуслаєв серед інших контактував з представником московської компанії ЗАТ "Двигуни Володимир Климов-Мотор Січ" А.Сітновим та екс-гендиректором ПАТ "Росвертал" П.Мотренко.



У СБУ зазначають, що відповідні зразки армійської авіації окупанти масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів ЗСУ.



За інформацією наших джерел серед правоохоронних органів, незважаючи на те, що про діяльність Богуслаєва в СБУ знали до повномасштабного вторгнення, затримка з оголошенням підозри пов'язана із ретельним документуванням злочину.



Окрім цього, журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорта..



У разі доказу провини підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.