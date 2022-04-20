Рішення про вторгнення в Україну було прийнято вузьким колом осіб – Bloomberg

15:31 20 квітня Київ, Україна

Рішення про вторгнення в Україну президент рф володимир путін приймав разом із міністром оборони сергієм шойгу , начальником генштабу валерієм герасимовим та секретарем ради безпеки рф миколою патрушевим.

Про це розповіли Bloomberg два поінформовані джерела. За їхніми словами, за кілька тижнів, що передували вторгненню, коло спілкування путіна ще більше звузилося, але з шойгу, герасимовим і патрушевим він перебував у тісному контакті.



Дедалі більше високопосадовців у кремлі приходять до переконання, що продовження війни призведе до тривалої ізоляції росії, яка завдасть шкоди її економіці, поставить під загрозу безпеку країни та послабить її глобальний вплив. Вони вважають вторгнення в Україну катастрофічною помилкою, яка відкине країну на роки тому, наводить думку таких чиновників Bloomberg. Загалом йому вдалося опитати десять таких співрозмовників.



Водночас чиновники не вірять у те, що путін змінить політичний курс. За їхніми словами, президент ізольований у вузькому колі радників і відкидає будь-які спроби попередити його про наслідки агресії, що триває в Україні.



За словами джерел, високопосадовці намагалися пояснити президенту, що економічні наслідки санкцій будуть руйнівними, оскільки зведуть нанівець обидва досягнення путінського правління: два десятиліття економічного зростання та високий рівень життя. Проте путін у відповідь заявив, що Захід не залишив йому іншого вибору, окрім ведення війни.



Президент рф на нараді 19 квітня висловив упевненість, що економіка країни вже адаптується до санкцій і «економічний бліцкриг» Заходу "провалився".

"Розрахунок був на те, щоб швидко розхитати фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, спровокувати паніку на ринках, колапс банківської системи, масштабний дефіцит товарів у магазинах", - сказав путін.

За словами співрозмовників Bloomberg, путін, як і раніше, впевнений, що росіяни його підтримують і готові до років поневірянь заради національної величі, якою її бачить президент. Деякі джерела агентства поділяють побоювання американської розвідки, що путін, зіткнувшись із невдачею у військовій операції, яку він вважає своєю історичною місією, може вдатися до застосування ядерної зброї.



За твердженням Bloomberg, загалом підтримка війни серед російських еліт, як і раніше, висока. Багато чиновників публічно та в приватному порядку поділяють позицію кремля, згідно з якою відкритий конфлікт із Заходом неминучий. Вони вважають, що росія адаптується до широкомасштабних санкцій.



Декілька великих бізнесменів обережно висловилися проти війни, віддаючи перевагу загальним формулюванням, а не критиці влади. Багато хто з них наляканий репресіями, що посилюються, а тому бояться порвати зв'язок з кремлем. На думку Bloomberg, на це наважився лише один високопосадовець — Анатолій Чубайс. Наприкінці березня він залишив посаду спецпредставника президента рф з питань сталого розвитку та виїхав з країни. А після цього стало відомо, що до генпрокуратури рф надійшло звернення з проханням перевірити на фінансові порушення роботу держкомпанії "Роснано" в той період, коли нею керував Чубайс.



За інформацією Bloomberg, високопоставлені російські чиновники шоковані тим, з якою швидкістю та розмахом запроваджуються санкції щодо рф. Вони не очікували, що буде заблоковано половину резервів центробанку, а іноземні компанії практично відразу відмовляться від російського ринку, у який інвестували протягом десятків років.