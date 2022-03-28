Рішення КСУ: закрито першу справу про неправдиве декларування

Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за неправдиве декларування, враховуючи рішення Конституційного Суду про неконституційність відповідної статті Кримінального кодексу.
Про це повідомили в пресслужбі суду.
У ВАКС вказали, що на момент прийняття КСУ зазначеного рішення у ВАКС знаходилося 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.
Всього ж у Вищому антикорсуді на цей момент розглядається 178 кримінальних проваджень.
Всього ж у Вищому антикорсуді на цей момент розглядається 178 кримінальних проваджень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі