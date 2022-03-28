Рішення КСУ: закрито першу справу про неправдиве декларування

11:04 03 листопада Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за неправдиве декларування, враховуючи рішення Конституційного Суду про неконституційність відповідної статті Кримінального кодексу.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов'язану з неправдивим декларуванням. Обвинувачуваним у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації. Справа була закрита з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня, Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У ВАКС вказали, що на момент прийняття КСУ зазначеного рішення у ВАКС знаходилося 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.



Всього ж у Вищому антикорсуді на цей момент розглядається 178 кримінальних проваджень.