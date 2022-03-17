Рішення КСУ ставить під загрозу безвіз з ЄС

Вчорашнє рішення Конституційного Суду України стурбувало Європейський Союз і може призвести до скасування безвізового режиму з ЄС.
У листі посла України при ЄС Миколи Точицького, спрямованому віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанишиній, йдеться, що рішення суду може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму.
Також Точицький зазначив, що безвіз можуть призупинити через відхід третьої держави від критеріїв, в результаті виконання яких був введений безвізовий режим.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі