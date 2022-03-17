Рішення КСУ ставить під загрозу безвіз з ЄС

16:00 29 жовтня Київ, Україна

Вчорашнє рішення Конституційного Суду України стурбувало Європейський Союз і може призвести до скасування безвізового режиму з ЄС.

У листі посла України при ЄС Миколи Точицького, спрямованому віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанишиній, йдеться, що рішення суду може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму.

"Як поки неофіційно відзначають наші контакти, рішення Конституційного Суду України No13-р/2020 року, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською Комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться в листі.

Також Точицький зазначив, що безвіз можуть призупинити через відхід третьої держави від критеріїв, в результаті виконання яких був введений безвізовий режим.