Вирішена проблема з контролем великих вантажівок

16:56 19 серпень Київ, Україна

Уряд прийняв рішення встановити на українських дорогах систему автофіксації і перевірки бельшегрузов.





суть реформи

За словами глави держави, реформа гранично проста - з Про це повідомив журналістам Володимир Зеленський в середу, 19 серпня.За словами глави держави, реформа гранично проста - з дороги необхідно усунути людський фактор і ситуація відразу ж налагодиться.

"Тому поставлено завдання: ввести автоматичну систему перевірки фіксації вантажів. Вона буде ", - говорить Зеленський.

Президент розповів про шість пілотних проектах, які запустили неподалік Києва. Всього планується закупити від 50 до 80 таких комплексів і почати установку найближчим часом.

Критичний стан доріг

Зеленський підкреслив, що через багатотонних вантажівок автомобільні дороги в Україні знаходяться в критичному стані, в тому числі і ті, які ремонтують в даний час. Президент має намір залучити для контролю над ситуацією співробітників Служби безпеки України (СБУ) і Національної поліції.

"Ці вантажівки розбивають нові сучасні дороги або ті дороги, які зараз ремонтують, тому ми і почали спецоперацію. Чесно скажу вам, що довіри до" Укртрансбезопасності "не було, тому ми об'єднали поруч з" Укртрансбезопасностью "співробітників СБУ, представників Національної поліції, щоб всі служби один одного контролювали ", - сказав він.

При цьому президент розуміє, що запропоноване рішення є тимчасовим, а основне завдання міністерства інфраструктури - перезавантаження "Укртранбезопасності".