Вирішена проблема з контролем великих вантажівок

Уряд прийняв рішення встановити на українських дорогах систему автофіксації і перевірки бельшегрузов.
Про це повідомив журналістам Володимир Зеленський в середу, 19 серпня.
суть реформи
За словами глави держави, реформа гранично проста - з дороги необхідно усунути людський фактор і ситуація відразу ж налагодиться.
суть реформи
За словами глави держави, реформа гранично проста - з дороги необхідно усунути людський фактор і ситуація відразу ж налагодиться.
Президент розповів про шість пілотних проектах, які запустили неподалік Києва. Всього планується закупити від 50 до 80 таких комплексів і почати установку найближчим часом.
Критичний стан доріг
Зеленський підкреслив, що через багатотонних вантажівок автомобільні дороги в Україні знаходяться в критичному стані, в тому числі і ті, які ремонтують в даний час. Президент має намір залучити для контролю над ситуацією співробітників Служби безпеки України (СБУ) і Національної поліції.
При цьому президент розуміє, що запропоноване рішення є тимчасовим, а основне завдання міністерства інфраструктури - перезавантаження "Укртранбезопасності".
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