Реп-виконавець Каньє Уест отримав офіційний статус кандидата в президенти

11:16 16 липень Київ, Україна

Одним з офіційних кандидатів в президенти США став популярний в країні реп-виконавець Каньє Уест, після того як пройшов відповідну реєстрацію в Центрвиборчкомі. Уест подав заявку в останній день, відведений для цієї процедури.

П'ятнадцяте липня було крайнім терміном подачі необхідних документів для реєстрації незалежним кандидатом в Оклахомі. Уест встиг подати необхідні документи та сплатити реєстраційний збір в розмірі $ 35 тис. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті виборчкому, репер вказав, що буде представляти партію BDY (Birthday Party, що можна перекласти і як "Партія дня народження", і як "Вечірка з нагоди дня народження").

Таким чином, як мінімум в Оклахомі прізвище виконавця з'явиться у виборчому бюлетені. За даними агентства Associated Press, в цьому штаті незалежними кандидатами також зареєструвалися піаністка Джейд Сіммонс і бізнесмен Брок Пірс.

У той же час до цих пір немає ясності, чи буде Уест дійсно брати участь в президентських перегонах. У середу інтернет-портал Intelligencer, який є додатком до журналу "Нью-Йорк", стверджував, що репер вже відмовився від планів балотуватися на пост глави держави. При цьому онлайн-видання TMZ минулого тижня повідомило, що заява репера про готовність поборотися на виборах було викликано загостренням біполярного розладу, яким не один рік страждає Уест.

Про намір виконавця балотуватися в президенти США стало відомо 4 липня. Уеста відразу ж підтримав глава американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск. Проте багато експертів сумніваються в політичному успіху репера, оскільки він пізно вступив в президентську гонку: в ряді штатів закінчився крайній термін, коли незалежний кандидат міг зібрати необхідну для участі у виборах число підписів виборців.