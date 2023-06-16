Ремонт та модернізація танків Т-64: Україна та Чехія уклали договір

19:54 06 червня Київ, Україна

Держконцерн Укроборонпром та чеська державна оборонна компанія VOP CZ уклали важливий договір про співпрацю у галузі ремонту та модернізації танків Т-64 для потреб ЗСУ.

Про це повідомила українська компанія у вівторок, 6 червня.

"Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо потрібну військову техніку, вчимо українських солдатів і тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо неоціненний бойовий досвід від українців", - заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

Модернізація бронетехніки проходитиме на потужностях одного з чеських підприємств у місті Новий Ічин під технічним контролем та за безпосередньої участі фахівців Укроборонпрому. Працівники VOP CZ вже відвідали підприємства з налагодження співпраці.