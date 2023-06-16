Ремонт та модернізація танків Т-64: Україна та Чехія уклали договір
19:54 06 червня Київ, Україна
Держконцерн Укроборонпром
та чеська державна оборонна компанія VOP CZ уклали важливий договір про співпрацю у галузі ремонту
та модернізації танків Т-64 для потреб ЗСУ.
Про це повідомила українська компанія у вівторок, 6 червня.
"Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо потрібну військову техніку, вчимо українських солдатів і тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо неоціненний бойовий досвід від українців", - заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.
Модернізація бронетехніки проходитиме на потужностях одного з чеських підприємств у місті Новий Ічин під технічним контролем та за безпосередньої участі фахівців Укроборонпрому. Працівники VOP CZ вже відвідали підприємства з налагодження співпраці.
"Танки десятиліттями знаходилися на зберіганні, а тому вимагають повного розбирання, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності. Танки будуть оснащені сучасними засобами оптичного спостереження, покращеним зв'язком тощо", - запевнив директор VOP CZ Марек Шпок.
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