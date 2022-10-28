Релігійний фактор – одна з причин початку війни в Україні

17:06 28 жовтня Київ, Україна

Одним із чинників, який призвів до війни в Україні, стала толерантність українців до московського патріархату на своїй землі.



Давно відомо, що Києво-Печерська, Святогірська лавра, Почаїв та інші святині окупували агенти кремля, які прикриваються священицькими рясами. Проводячи служби в українських церквах, вони проводили підривну діяльність, пропагуючи серед українських вірян ненависть до рідної країни.



Здавалося, російська агресія, яка розпочалася в Україні ще 2014 року, показала, чого варта УПЦ. Ця церква підтримувала сепаратистів і в Криму, і на Донбасі. Траплялося, що її священнослужителі відмовлялися відспівувати загиблих українських воїнів, вшановувати їх. Думаю, у багатьох у пам'яті залишився епізод, коли у Верховній Раді, де також були представники різних конфесій, запропонували вшанувати пам'ять наших полеглих героїв хвилиною мовчання, лише голова УПЦ, митрополит Онуфрій (Березовський) та ієрархи цієї церкви відмовилися підвестися. Яскрава демонстрація! Вона чудово показала, на чиєму боці УПЦ.



На жаль, релігійний чинник залишався поза увагою влади, лише іноді українська влада робила боязкі кроки для того, щоб обмежити вплив УПЦ.



Одним із єдиних впевнених, зважених та правильних кроків було отримання томосу. 15 грудня 2018 р. відбувся об'єднавчий собор православних церков та з'явилась автокефальна Православна церква України (ПЦУ), яка отримала томос від Вселенського патріархату. Верховна Рада того ж року, 20 грудня, ухвалила досить зважений та юридично грамотний закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань, що входять до структури релігійних організацій), керівний центр (управління), який знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що вчинила військову агресію проти України і тимчасово окупувала частину території України». Цей закон зобов'язував УПЦ змінити назву, оскільки вона не є українською церквою, а частиною РПЦ.



У документі також передбачалося, що ця релігійна організація не має користуватися будь-якими перевагами, а їхнім священнослужителям має бути обмежений доступ «у частини, з'єднання Збройних сил України та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації». Зазначимо, що священнослужителі УПЦ активно проникали до структур Збройних сил України, до військових навчальних закладів. Навіщо це робилося, здогадатися неважко. І створення автокефальної православної церкви в Україні, і ухвалення згаданого закону, здавалося, мають призвести до певних зрушень. Хоча деякі парафії УПЦ почали переходити до ПЦУ, процес все ж таки йшов повільно.



Широкомасштабна агресія росії в Україні знову змусила порушити питання, а що робити з УПЦ. Адже московське керівництво цієї церкви однозначно підтримало агресію. Водночас в українських мас-медіа почали з'являтись повідомлення, що духовенство УПЦ підтримує війну проти України та позицію володимира путіна, а окремі її представники допомагають окупантам. Навіть була інформація про зберігання зброї та укриття військових злочинців у храмах та монастирях УПЦ.



Україна – демократична країна, тому в ній існуватиме якась подібна релігійна структура, доки бажають до неї ходити.



Питання в тому, що УПЦ МП виборює власну монополію на Православ'я в Україні та за відсутність Православної Церкви України. Б'ється інституційно та послідовно. Так само як кремлівський тиран бореться за неіснування України. Щоб територія та декорація залишилися, а реальна Україна зникла.



Путінська армія в рясах втратила підтримку влади, підтримку інших Церков, втратила ресурси, якщо раніше населення було байдужим до релігійного питання, то на сьогодні реалії інші. Але московські ставленики та їхні добровільні помічники вдаються зараз до того ж, до чого і кремлівський тиран: програючи, намагаються врятувати своє становище, заморозивши статус, щоб отримати час на перегрупування, підтягування сил та новий наступ на ПЦУ. І при цьому відчайдушно перекладають провину за всі негаразди у релігійному середовищі на опонента. У московських попів "у всьому винна ПЦУ" так само, як у кремлівського тирана "у всьому винна" Україна.



Сьогодні кожен українець має знати, що в Україні є одна канонічна православна церква. Це ПЦУ, яка має томос від Вселенської патріархії. До неї мають належати православні віряни країни. УПЦ – це церква іноземної держави, яка, до того ж, воює проти України. І статус цієї церковної структури чітко не визначено. Якщо священники УПЦ є патріотами України та чесні перед собою, то вони мають пояснити це вірянам та перейти зі своєю паствою до лона ПЦУ.



Московський патріархат має зникнути з України. Настав час зупинити це і очистити святині від церковних окупантів, щоб Україна більше ніколи не переживала ці страшні дні війни.