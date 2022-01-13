Рекомендації експертів: США потрібно прискорити передачу Україні військових кораблів класу Cyclon

"Право на самооборону не зупиняється на лінії берега. США можуть допомогти профінансувати і прискорити дослідження для більш швидкого початку використання протикорабельної ракети "Нептун", створеної в Україні. Також США повинні проаналізувати готові варіанти протикорабельних ракет для України. США повинні також допомогти поліпшити морську безпеку України, надаючи покращене радарне обладнання і технології спостереження, такі як БПЛА", - наголошується в доповіді.