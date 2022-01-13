Рекомендації експертів: США потрібно прискорити передачу Україні військових кораблів класу Cyclon

11:48 04 травень Київ, Україна

Найближчим часом український флот може отримати на знак підтримки і допомоги від США у власне розпорядження патрульні і військові кораблі класу Cyclon.

Про це йдеться в доповіді аналітичного центру Heritage Foundation з приводу ролі США в забезпеченні безпеки в Чорному і Азовському морях.

Доповідь закликає США і НАТО збільшити присутність в Чорному і Азовському морі, і рекомендує США прискорити передачу Україні виведених в резерв військових кораблів США класу Cyclon.

Ці кораблі довжиною в 54 метри, озброєні гарматами і ракетами, зараз розглядаються серед найважливіших кораблів флоту США. Вони також є одними з найдешевших - кожен обійшовся в $20 млн на час придбання на початку 90-х. Вони не мають високотехнологічних сенсорів, складних озброєнь або експериментального устаткування. Вони являють собою прямолінійні металеві корпуси, які обладнані значною кількістю простих гармат і ракет, які в значній мірі покладаються на роботу екіпажу з 28 осіб, а не на автоматизовані системи.

У доповіді також рекомендується допомогти Україні посилювати її морський потенціал.
"Право на самооборону не зупиняється на лінії берега. США можуть допомогти профінансувати і прискорити дослідження для більш швидкого початку використання протикорабельної ракети "Нептун", створеної в Україні. Також США повинні проаналізувати готові варіанти протикорабельних ракет для України. США повинні також допомогти поліпшити морську безпеку України, надаючи покращене радарне обладнання і технології спостереження, такі як БПЛА", - наголошується в доповіді.
 
"США повинні взяти на себе лідерську функцію всередині НАТО, щоб допомогти Україні покращити безпеку в Чорному і Азовському морях", - підкреслюється в доповіді.