Рейтинги президентів США і Росії впали через коронавируса

На даний момент світовими лідерами з розповсюдження і кількістю хворих коронавірусів є США і Росія
Багато політичних лідерів помітили, як їх популярність злетіла під час пандемії нової коронавирусной інфекції. Двома головними винятками з цього є президент США Дональд Трамп, який значно знизив свої рейтинги в опитуваннях за останні тижні, і російський президент Володимир Путін, який нещодавно зафіксував свій найнижчий рейтинг схвалення з вересня 1999 року.
Про це йдеться в редакційній статті The Washington Post.
Звичайно, політики США і Росії істотно відрізняються. Але в управлінні галуззю охорони здоров'я під час кризи Трамп і Путін роблять однакові помилки.
Як і президент США, Путін спочатку применшив загрозу нового коронавируса, зробивши висновок, що він зменшив загрозу, закривши кордон Росії з Китаєм. "Ситуація знаходиться під повним контролем", - сказав він росіянам 19 квітня. Коли почався спалах інфекції, Путін відреагував на це піаром, з'являючись по телебаченню майже щоночі, уникаючи при цьому реальних дій. Замість цього він делегував відповідальність російським губернатором. Звучить знайомо?
По крайней мере, в Сполучених Штатах є багато здібних губернаторів штатів, які частково компенсували махінації Трампа. Їхні російські колеги - в основному лакеї Путіна, яким не вистачає ресурсів або навичок для боротьби з коронавірусів. Один з них, чеченський лідер Рамзан Кадиров, погрожував своїм підданим смертю в разі порушення карантину. Багато інших зробили або мало або зовсім нічого.
Зараз Росія займає друге місце за темпами зростання захворюваності в світі, після Сполучених Штатів, з майже 300 тисячами зареєстрованих випадків зараження - і мер Москви каже, що кількість інфікованих в столиці може бути в три рази більше офіційного. Однак Путін вже намагається зняти обмеження на економіку. У понеділок, 11 травня, коли було зареєстровано 11 656 нових випадків, він сказав росіянам, що пора повертатися на роботу.
Ціна відсторонення глави Кремля зростає. Росія зафіксувала понад 2800 смертей від вірусу, але багато експертів вважають, що і ця кількість є заниженим. Аналіз Financial Times показав, що число смертей може бути на 70 відсотків вище, виходячи із записів смертності в Москві і Санкт-Петербурзі.
Одночасно виникає і збиток для російської економіки, яку Путін ускладнив, вступивши в цінову війну на нафту з Саудівською Аравією, що призвело до зниження цін до історичних мінімумів. Міжнародний валютний фонд поки вважає, що російська економіка в цьому році скоротиться на 5,5 відсотка, а значна частина іноземних резервів, накопичених режимом за останні роки, буде виснажена.
Путін сам зазнав дві великі невдачі на додаток до падіння його рейтингів. Він був змушений відкласти референдум минулого місяця, який би ратифікував конституційні зміни, які дозволяють йому залишатися при владі до 2036 року, коли йому буде 84 роки. І він не зміг влаштувати настільки очікуване святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною, на якому повинні були бути такі світові лідери, як Сі Цзіньпін з Китаю і Еммануель Макрон з Франції.
Мало хто прогнозує, що пандемія призведе до падіння Путіна. Але також немає і ознак, що його режим скоро зможе взяти ситуацію з вірусом під контроль. Росіяни, як і американці, страждають від смертельних наслідків поєднання зарозумілості і бездарності президентів. Різниця лише в тому, що останні зможуть проголосувати за зміни в листопаді.
Багато політичних лідерів помітили, як їх популярність злетіла під час пандемії нової коронавирусной інфекції. Двома головними винятками з цього є президент США Дональд Трамп, який значно знизив свої рейтинги в опитуваннях за останні тижні, і російський президент Володимир Путін, який нещодавно зафіксував свій найнижчий рейтинг схвалення з вересня 1999 року.
Про це йдеться в редакційній статті The Washington Post.
Звичайно, політики США і Росії істотно відрізняються. Але в управлінні галуззю охорони здоров'я під час кризи Трамп і Путін роблять однакові помилки.
Як і президент США, Путін спочатку применшив загрозу нового коронавируса, зробивши висновок, що він зменшив загрозу, закривши кордон Росії з Китаєм. "Ситуація знаходиться під повним контролем", - сказав він росіянам 19 квітня. Коли почався спалах інфекції, Путін відреагував на це піаром, з'являючись по телебаченню майже щоночі, уникаючи при цьому реальних дій. Замість цього він делегував відповідальність російським губернатором. Звучить знайомо?
По крайней мере, в Сполучених Штатах є багато здібних губернаторів штатів, які частково компенсували махінації Трампа. Їхні російські колеги - в основному лакеї Путіна, яким не вистачає ресурсів або навичок для боротьби з коронавірусів. Один з них, чеченський лідер Рамзан Кадиров, погрожував своїм підданим смертю в разі порушення карантину. Багато інших зробили або мало або зовсім нічого.
Зараз Росія займає друге місце за темпами зростання захворюваності в світі, після Сполучених Штатів, з майже 300 тисячами зареєстрованих випадків зараження - і мер Москви каже, що кількість інфікованих в столиці може бути в три рази більше офіційного. Однак Путін вже намагається зняти обмеження на економіку. У понеділок, 11 травня, коли було зареєстровано 11 656 нових випадків, він сказав росіянам, що пора повертатися на роботу.
Ціна відсторонення глави Кремля зростає. Росія зафіксувала понад 2800 смертей від вірусу, але багато експертів вважають, що і ця кількість є заниженим. Аналіз Financial Times показав, що число смертей може бути на 70 відсотків вище, виходячи із записів смертності в Москві і Санкт-Петербурзі.
Одночасно виникає і збиток для російської економіки, яку Путін ускладнив, вступивши в цінову війну на нафту з Саудівською Аравією, що призвело до зниження цін до історичних мінімумів. Міжнародний валютний фонд поки вважає, що російська економіка в цьому році скоротиться на 5,5 відсотка, а значна частина іноземних резервів, накопичених режимом за останні роки, буде виснажена.
Путін сам зазнав дві великі невдачі на додаток до падіння його рейтингів. Він був змушений відкласти референдум минулого місяця, який би ратифікував конституційні зміни, які дозволяють йому залишатися при владі до 2036 року, коли йому буде 84 роки. І він не зміг влаштувати настільки очікуване святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною, на якому повинні були бути такі світові лідери, як Сі Цзіньпін з Китаю і Еммануель Макрон з Франції.
Мало хто прогнозує, що пандемія призведе до падіння Путіна. Але також немає і ознак, що його режим скоро зможе взяти ситуацію з вірусом під контроль. Росіяни, як і американці, страждають від смертельних наслідків поєднання зарозумілості і бездарності президентів. Різниця лише в тому, що останні зможуть проголосувати за зміни в листопаді.
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