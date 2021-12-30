Рейтинг президента за даними "СОЦИС"

Лідерами президентських перегонів, за умови проведення виборів в найближчі вихідні, як і раніше стали б Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
Про це свідчать дані опитування "СОЦИСу".
Серед тих, хто визначився і голосуватиме, 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка - 9,7%. Ігоря Смешка - 7,5%, Володимира Гройсмана - 4,5%, Євгена Мураєва - 3%, Олега Ляшка - 2,7%, Дмитра Разумкова - 2,5%, Віктора Медведчука - 2,2%, Віталія Кличка - 1,3%. Інший кандидат - 9%.
У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським у порівнянні з голосуванням в 2019 році істотно скоротився. Володимира Зеленського готові підтримати 56,3% серед тих, хто визначився і прийде голосувати, Петра Порошенка - 43,7%. Як відомо, на виборах 21 квітня 2019 за Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка - 24,45%.
Юрій Бойко в другому турі програє і Зеленському, і Порошенку.
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