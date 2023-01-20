Реєстрація "Вагнер Центру" навряд чи допоможе пригожину легалізувати ПВК - британська розвідка

10:00 20 січня Київ, Україна

Офіційна реєстрація "ПВК Вагнер Центр" і відкриття його офісу в Санкт-Петербурзі, швидше за все, не допоможе російському бізнесменові пригожину легалізувати своїх найманців.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Як зазначається, 27 грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі росії було зазначено, що ПВК "Вагнер" офіційно зареєструвався як юридична особа. Група заявила про свою основну роботу як "консультування з питань управління", не згадуючи про військову діяльність.

"Поки не ясно, якою мірою організація "ПВК Вагнер Центр" використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю "Вагнера". Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в росії, незважаючи на тривалу дискусію щодо реформування законодавства", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві вважають, що при цьому власник ПВК євген пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через завищені державні контракти, укладені з іншими його компаніями.

"Реєстрація продовжує надзвичайно швидкий розвиток традиційно непрозорого публічного профілю групи. Пригожин лише у вересні 2022 року зізнався у заснуванні "Вагнера", а у жовтні 2022 року відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі", - наголошується в повідомленні.

Британські розвідники схильні вважати, що офіційна реєстрація ПВК має на меті максимізувати комерційну вигоду пригожина та ще більше легітимізувати його організацію. За їхніми даними, ПВК "Вагнер" налічує до 50 000 бійців в Україні та є ключовим компонентом російської кампанії проти українських військ.