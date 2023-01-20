Реєстрація "Вагнер Центру" навряд чи допоможе пригожину легалізувати ПВК - британська розвідка

Офіційна реєстрація "ПВК Вагнер Центр" і відкриття його офісу в Санкт-Петербурзі, швидше за все, не допоможе російському бізнесменові пригожину легалізувати своїх найманців.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначається, 27 грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі росії було зазначено, що ПВК "Вагнер" офіційно зареєструвався як юридична особа. Група заявила про свою основну роботу як "консультування з питань управління", не згадуючи про військову діяльність.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначається, 27 грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі росії було зазначено, що ПВК "Вагнер" офіційно зареєструвався як юридична особа. Група заявила про свою основну роботу як "консультування з питань управління", не згадуючи про військову діяльність.
У міністерстві вважають, що при цьому власник ПВК євген пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через завищені державні контракти, укладені з іншими його компаніями.
Британські розвідники схильні вважати, що офіційна реєстрація ПВК має на меті максимізувати комерційну вигоду пригожина та ще більше легітимізувати його організацію. За їхніми даними, ПВК "Вагнер" налічує до 50 000 бійців в Україні та є ключовим компонентом російської кампанії проти українських військ.
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