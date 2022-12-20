Реформа Конституційного Суду: Венеціанська комісія змінила висновок

Венеціанська комісія опублікувала оновлений висновок про законопроєкт №7662 щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду. Висновок опубліковано на сайті комісії.
У новому висновку вона відзначила два важливі моменти:
До Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.
Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов'язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.
У новому висновку вона відзначила два важливі моменти:
До Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.
Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов'язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.
Ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає шістьох членів Дорадчої групи експертів, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначається президентом, Верховною Радою та З'їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.
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