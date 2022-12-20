Реформа Конституційного Суду: Венеціанська комісія змінила висновок

12:25 20 грудня Київ, Україна





У новому висновку вона відзначила два важливі моменти:



До Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме кандидатів у

Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов'язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ. Венеціанська комісія опублікувала оновлений висновок про законопроєкт №7662 щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду. Висновок опубліковано на сайті комісії.У новому висновку вона відзначила два важливі моменти:До Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ , необхідно включити ще одного, сьомого члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов'язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає шістьох членів Дорадчої групи експертів, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначається президентом, Верховною Радою та З'їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.