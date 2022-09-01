Реанімація міжнародного правопорядку буде з деокупацією Криму – Зеленський

15:55 23 серпня Київ, Україна

У Києві розпочався другий саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу, серед них близько 40 – на рівні президентів та прем'єрів.

У своєму виступі на відкритті саміту Зеленський звернувся до світових лідерів та захисників міжнародного порядку, закликавши їх до підтримки України.

Зеленський наголосив, що щоб перемагати миру, потрібно не забувати, яким був шлях до нинішньої ситуації. За його словами, деградація росії почалася із захоплення Криму, з терору проти корінного народу Криму – кримськотатарського народу, з репресій за релігійною ознакою. Президент назвав переслідування росії "наймасштабнішими релігійними гоніннями", які могли статися в 21 столітті проти мусульманської громади в Криму.

"Окупанти робили це після ганебного захоплення Криму і далі розповсюджували злочини на Донбас, Сирію та інші країни Африки, де є російський бандитизм під прикриттям російських спецслужб", - зазначив Зеленський.

Президент подякував багатьом лідерам, які не мовчали про злочини росії, протидіяли цьому та допомагали Україні. Втім, багато хто мовчав і намагався не помічати, що відбувалося в Криму, наголосив глава держави.

"І це стало однією з ключових причин того, що відбувається зараз в Україні та світі", - додав він.

“Ми повертаємо силу міжнародного права. І саме завдяки цьому ми повертаємо український прапор на нашу землю, до Криму, принесемо свободу на півострові українським громадянам і обов'язково повернемо справедливість до тих, хто постраждав від окупантів", – сказав президент.

Президент наголосив, щоб подолати терор, повернути прогнозованість та безпеку, потрібно здобувати перемогу з росією та звільнити Крим від окупації.

Там де почалося, там і завершиться. Це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у саміті беруть участь лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки та Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу.



Під час саміту представники країн обговорять кілька тематичних питань:

роль тимчасової окупації Криму у розгортанні повномасштабної агресії проти України;

спільні зусилля щодо відновлення безпеки та стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів;

подальші кроки у відповідь на порушення росією прав людини та міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема, щодо етнічних українців та кримських татар;

подальші кроки у відповідь на порушення росією прав людини та міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема, щодо етнічних українців та кримських татар; посилення політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму;

ефективність санкцій, їхнє посилення та запобігання обходу.

Очікується, що учасники саміту схвалять за підсумками заходу спільну заяву.