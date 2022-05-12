Реалії сучасної економіки росії не дозволять їй наростити військову міць

16:04 12 травня Київ, Україна

Багато аналітиків вже зазначили, що російська армія має дефіцит живої сили. З такою кількістю підрозділів батальйонів та тактичних груп росія не може здобути перемогу. Коли ви атакуєте, солдат має бути втричі-п'ять разів більше, ніж у тих, хто захищається. Такої переваги російська армія собі забезпечити не може без мобілізації.



Щоб оголосити мобілізацію, путін має оголосити, що хтось напав на росію або загрожує це зробити. Але незрозуміло як: очевидно, що на росію ніхто не нападає.



"Припустимо, путін збирає 500 тисяч або навіть мільйон людей. Але мільйон людей, зібраних у рамках мобілізації, — це не армія. Це якийсь натовп людей, який треба перетворити на армію. Отже, треба знайти офіцерів, навчити сучасних методів ведення війни, організувати підрозділи", – сказав економіст Сергій Алексашенко.



Російська армія навіть оголосивши мобілізацію, не отримає необхідного озброєння.



За часів Радянського Союзу, коли економіка та озброєння були досить примітивними, Німеччина напала на СРСР. Багато підприємств тоді було переведено з європейської частини до Сибіру і за Урал. Сталінська індустріалізація мала на увазі, що кожен тракторний завод може у мирний час випускати трактори, а у військовий – танки. Після закінчення війни було ухвалено рішення, що заводи з виробництва швейних машинок можуть випускати автомати та кулемети. Всі ці військові потужності з виробництва військової техніки законсервували, їх називали «мобілізаційними потужностями». Тобто у разі нападу вони мали відкриватися та працювати.



"У міру того, як економіка та озброєння розвивалися, стало зрозуміло, що ті мобілізаційні потужності, які росія успадкувала після війни, або ті, що були побудовані в 1970-і роки, застаріли. А будувати щоразу по два заводи - наприклад, один з виробництва Су-32, а другий такий же, але його консервувати, — досить дорого. В результаті росія має величезну кількість мобілізаційних потужностей з виробництва того, що не потрібно в сучасній війні", - розповів Алексашенко.



Не може бути ситуації, коли путін оголошує мобілізацію, після чого закривається виробництво швейних машинок і відкривається виробництво кулеметів.



"Машинки зараз не випускають, кулемети не дуже потрібні — принаймні кулемети часів 1975 року. Виникає питання: чи можна в короткий термін побудувати нові підприємства з виробництва високоточних та гіперзвукових ракет? Моя відповідь: не можна. Мало того, що будівництво таких заводів займає час, потрібні ще люди, які там працюватимуть", - сказав економіст.



На думку Алексашенка, без появи нових підприємств із виробництва озброєння російська армія, навіть оголосивши мобілізацію, не отримає необхідного озброєння, а російська економіка не має таких можливостей. Тому планам путіна справдитися не судилося.