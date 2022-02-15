Реакція Путіна на звернення Держдуми щодо приєднання ЛДНР

15:06 15 лютий Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін відреагував на звернення Державної Думи про визнання ЛДНР. Російський лідер заявив, що готовий зробити все необхідне для вирішення проблем Донбасу. Про це стало відомо з прес-конференції Путіна та канцлера Німеччини Олафа Шольца.



« Я (Путін – ред.) виходитиму з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу. Насамперед, виходячи з нереалізованих можливостей мінських угод», – сказав президент Росії.



У ході прес-конференції Шольц, відповідаючи на запитання щодо введення військ у НАТО до Югославії, сказав, що це було зроблено під загрозою геноциду. Після цього Путін заявив, що те, що відбувається сьогодні на Донбасі, це є нібито «геноцид».



Нагадаємо, Державна дума 15 лютого підтримала звернення до Путіна щодо визнання «ЛДНР».



Зазначимо, рішення російського парламенту засудили у Міністерстві закордонних справ України, назвавши можливе визнання Росією ЛНДР свідомим виходом із мінських угод.



Крім того, на звернення Держдуми до Путіна відреагували на НАТО, США та інші європейські країни.