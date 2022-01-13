Реакція Пєскова на відключення від SWIFT

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в телеефірі російського Першого каналу.

"Якщо SWIFT як якась послуга покаже свою ненадійність, ми живемо в настільки розвиненому світі, що аналоги, або by-pass, замінники цієї системи, будуть знайдені дуже швидко", - впевнений Дмитро Пєсков.