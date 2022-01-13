Реакція Пєскова на відключення від SWIFT

15:48 29 квітень Київ, Україна

Система SWIFT - далеко не єдина в світі, і Росія без зусиль знайде їй заміну.
 
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в телеефірі російського Першого каналу.
"Якщо SWIFT як якась послуга покаже свою ненадійність, ми живемо в настільки розвиненому світі, що аналоги, або by-pass, замінники цієї системи, будуть знайдені дуже швидко", - впевнений Дмитро Пєсков.
Він також поскаржився на труднощі розуміння справжніх намірів Білого дому і дійшов висновку: "Неможливо ні в чому обмежити Росію".

Нагадаємо, напередодні Європарламент запропонував відключити РФ від SWIFT. Євродепутати звинуватили Росію в погіршенні відносин з сусідніми країнами і закликали припинити нарощування військ.