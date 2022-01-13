Реакція Пєскова на відключення від SWIFT

Система SWIFT - далеко не єдина в світі, і Росія без зусиль знайде їй заміну.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в телеефірі російського Першого каналу.
Він також поскаржився на труднощі розуміння справжніх намірів Білого дому і дійшов висновку: "Неможливо ні в чому обмежити Росію".
Нагадаємо, напередодні Європарламент запропонував відключити РФ від SWIFT. Євродепутати звинуватили Росію в погіршенні відносин з сусідніми країнами і закликали припинити нарощування військ.
Нагадаємо, напередодні Європарламент запропонував відключити РФ від SWIFT. Євродепутати звинуватили Росію в погіршенні відносин з сусідніми країнами і закликали припинити нарощування військ.
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