Реакція ОП на обшуки в Музеї Майдану

19:58 19 листопада Київ, Україна

Музей Революції Гідності став об'єктом спекуляцій, а емоції, викликані звинуваченнями і обшуками в музеї, тільки внесли нікому не потрібний суспільний розбрат напередодні річниці Майдану.

Про це повідомляє пресслужба ОП.



"Не може не викликати занепокоєння той факт, що слідчі дії пройшли чітко напередодні річниці початку Майдану. Зрозуміло, що цей особливий день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро... Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану..." - йдеться в заяві.



В ОП допустили, що, можливо, не варто було проводити обшуки саме зараз.



"Невже було обов'язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді в державі. А правоохоронці повинні враховувати і такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій", - зазначили на Банковій.



Там також підкреслили, що обшуки стосуються можливого розкрадання коштів.



"Якщо гроші дійсно розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А значить, всі все побачать..." - йдеться в заяві.



"Ще раз підкреслимо ключове: емоцій в ці дні щороку і так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій", - додали в Офісі.