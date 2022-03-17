Реакція Москви на створення баз ВМС в Україні

15:04 20 жовтня Київ, Україна

Створення Україною нових баз військово-морських сил в акваторії Чорного моря може мати негативні наслідки для стабільності в регіоні, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у вівторок, 20 жовтня.

"Потрібно проаналізувати ці заяви, безумовно, створення якихось військових баз, потрібно зрозуміти, які саме військові бази, про які військові бази йдеться, безумовно, з урахуванням всіх наявних реалій це може мати досить негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання про реакцію Кремля на інформацію про те, що Україна має намір побудувати дві військово-морські бази - на Чорному та Азовському морях - за підтримки Великобританії.

Пєсков додав, що все ж потрібна додаткова інформація, про що йде мова.



Раніше в Міноборони заявили, що Британія допоможе Україні в розвитку ВМС. Йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки і новітнього високоточного озброєння, зазначив міністр Андрій Таран.