Реакція Москви на персональні санкції щодо громадян Росії

11:50 08 жовтень Київ, Україна

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини одноголосно виступили за введення санкцій проти російських чиновників і юридичних осіб через ситуацію з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Москва таку заяву сприйняла вкрай вороже.



Прессекретарка російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заяву назвала "неприпустимою за змістом і тональністю".



Вона зазначає, що заява "сигналізує про категоричне небажання Парижа і Берліна враховувати факти". Втім, вона додала, якщо країни "готові переглянути цей конфронтаційний курс, відмовившись від спроб диктату", то Росія відкрита для того, щоб нормалізувати діалог.



"Замість належної співпраці з РФ в інтересах прояснення обставин події з блогером, уряди Німеччини і Франції тепер перемкнулися на загрози і спроби шантажу в нашу адресу. Закликають Євросоюз прийняти нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, відкидаючи власні зобов'язання за Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Всі звернення Генпрокуратури Росії в рамках цієї конвенції ігноруються", - заявила Захарова.



Прессекретарка відомства зазначає: "Судячи з усього, Франція і Німеччина тепер стають на чолі "антиросійської коаліції", яка формується в Євросоюзі, всупереч запевненням про прихильність до партнерства з Росією, які раніше неодноразово лунали з Парижа і Берліна".



Нагадаємо, Навального отруїли речовиною з групи "Новачок" в кінці серпня. 18 днів він залишався в комі. Опозиціонера виписали зі стаціонару, але поки йде реабілітація, він залишається в Німеччині. Після повного одужання планує повернутися в Росію.



ЄС закликає Росію провести міжнародне розслідування замаху на Навального, російська влада заперечує сам факт отруєння.