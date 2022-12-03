Реакція МЗС України на погрози на адресу українських посольств

11:27 03 грудня Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 2 грудня, провів термінову нараду з послами та обговорив, серед іншого, розсилку конвертів із погрозами до посольств України. Про це Кулеба повідомив у Facebook.

За його словами, на нараді обговорювалися три теми:

Безпека українських посольств та консульств

Постачання енергетичного обладнання в Україну

Втілення Формули світу президента Володимира Зеленського.

"Щодо другого працюємо на результат: незабаром в Україну надійде більше трансформаторів, генераторів та запчастин, щоб допомогти енергетикам забезпечити світло, воду та тепло у будинках українців", - зазначив міністр.

За його словами, також посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення Формули світу.

Кулеба також прокоментував погрози на адресу українських посольств.

"Станом на сьогоднішній день є 18 випадків загроз у 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США", - додав Кулеба.

Він також наголосив, що дипломати вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти та покарати винних.

"Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію росії та працювати над трибуналом для керівництва держави-терориста", - наголосив міністр.

Як відомо, розсилка конвертів та посилок почалася з того, що в Іспанії посольство України отримало лист із вибухівкою. Внаслідок вибуху постраждав один співробітник.