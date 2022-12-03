Реакція МЗС України на погрози на адресу українських посольств

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 2 грудня, провів термінову нараду з послами та обговорив, серед іншого, розсилку конвертів із погрозами до посольств України. Про це Кулеба повідомив у Facebook.
За його словами, на нараді обговорювалися три теми:
- Безпека українських посольств та консульств
- Постачання енергетичного обладнання в Україну
- Втілення Формули світу президента Володимира Зеленського.
За його словами, також посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення Формули світу.
Кулеба також прокоментував погрози на адресу українських посольств.
Він також наголосив, що дипломати вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти та покарати винних.
Як відомо, розсилка конвертів та посилок почалася з того, що в Іспанії посольство України отримало лист із вибухівкою. Внаслідок вибуху постраждав один співробітник.
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