Реакція Кремля на "референдум компромісів" Зеленського

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Україна має право проводити референдуми, але наголосив, що умови миру з РФ обговорюють делегації.
"Україна – це суверенна держава, і якісь там можуть і напевно мають бути внутрішньодержавні процедури. Але, крім цього, є ті субстанції, які перебувають на столі переговорів двох делегацій. Я не можу вдаватися у деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише пошкодити переговорному процесу, який і так іде набагато повільніше і менш змістовно, ніж нам хотілося б", - заявив Пєсков.
Пєсков також зазначив, що Росія багато днів тому передала українській стороні проєкти документів у рамках переговорного процесу – на щось Київ відповів, на щось ні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.
"Україна – це суверенна держава, і якісь там можуть і напевно мають бути внутрішньодержавні процедури. Але, крім цього, є ті субстанції, які перебувають на столі переговорів двох делегацій. Я не можу вдаватися у деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише пошкодити переговорному процесу, який і так іде набагато повільніше і менш змістовно, ніж нам хотілося б", - заявив Пєсков.
Пєсков також зазначив, що Росія багато днів тому передала українській стороні проєкти документів у рамках переговорного процесу – на щось Київ відповів, на щось ні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.
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