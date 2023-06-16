Реакція інформаційного простору росії на події в Білгороді: паніка та розбіжності

09:36 23 травня Київ, Україна

Події 22 травня в Білгородській області викликали різноманітні реакції в російському інформаційному просторі, що є типовою характеристикою при значних інформаційних потрясіннях, як вказується в доповіді Інституту вивчення війни.



Аналітики ISW повідомляють, що спостерігається паніка, фракційність та неузгодженість. Деякі провокаційні блогери безпідставно звинувачують "РДК" і "ЛСР", які здебільшого складаються з росіян, у зраді росії, пов'язуючи їх з роботою на ГУР.



Деякі військові кореспонденти припустили, що атака була частиною цілеспрямованої інформаційної операції, спрямованої на відволікання від недавнього захоплення Бахмута росією та посів паніки в російському інформаційному просторі перед можливим українським контрнаступом.



Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін попереджав про можливість таких транскордонних рейдів, які можуть бути частиною ширшої української контрнаступної стратегії.



Спонсор ПВК "Вагнер" євгеній пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну пасивність у наданні підтримки атаці.



Пригожин критикує міноборони росії за нездатність зміцнити російські кордони та забезпечити захист держави.



Перша лінія російських оборонних укріплень, включаючи ділянку в 2 км від Гори-Подолу, наголошує на вразливості таких укріплень, особливо коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими і добре екіпірованими солдатами.



За оцінками ISW, російські провоєнні блогери висловили різні занепокоєння, тривоги та обурення щодо подій, а інформаційний простір не сформував єдиної цілісної реакції, що свідчить про несподіванку для російських коментаторів.