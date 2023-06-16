17:53 24 травня Київ, Україна

Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" розповіли, за що воюють і як реагує військово-політичне керівництво росії на звільнення російських територій росіянами. Бійці 24 травня зустрілися з українськими та зарубіжними журналістами на території Сумської області.



Денис із позивним "White Rex" - командир Російського добровольчого корпусу. Точної кількості бійців у складі корпусу він не назвав.

"У нас наймолодшому бійцю - 19, найстарішому - 45", - зазначив він.

За словами Дениса, чоловіки щойно завершили одне з бойових завдань на території росії. І найближчим часом повертатимуться для виконання інших. Із собою бійці взяли трофейний БТР.



Командир бійців спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що РДК та легіон "Свобода Росії" знищено.

"У нас є трофейна техніка, зброя, певні успіхи. Я хочу довести, що можливо боротися проти тирана, що влада путіна - не безмежна, що ФСБ може бити, контролювати, катувати неозброєних, але як тільки вони зустрічаються з повноцінним опором, вони тікають", - додав боєць.

"Ми бачимо, що військово-політичне керівництво абсолютно не готове до таких ситуацій. Вони дуже довго та багато розповідали про те, що зміцнюють лінію, витрачають на неї мільярди. Коли доходить до справи – все сиплеться, нічого не відбувається. Чим сильніше, міцніше ми заходимо на територію росії, тим більше їм потрібно часу, щоб прийти до тями і вжити дії у відповідь", - сказав він.

Чоловік також сказав, що корпус не має достатньо сил, щоб повноцінно контролювати територію, на яку вони зайшли.

"Для нас це - проба сил. Звичайно, і військові, і політичні цілі в рамках цієї операції ми переслідуємо, і ми їх досягли", - сказав він.

"Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" - військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до Міжнародного легіону ТРО України. Як повідомив командир РДК Денис Нікітін, вони перебувають у складі 98 батальйону ТРО Азов Дніпро. Відбір у РДК здійснюється з етнічних російських емігрантів, які живуть на території України, а також в інших європейських країнах.

Легіон "Свобода Росії" утворили російські військовослужбовці із полонених. Вони заявляють, що легіон було створено для боротьби з путінським режимом. До легіону можуть потрапити полонені та колишні російські військовослужбовці.