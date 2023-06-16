Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" розповіли, за що воюють і як реагує військово-політичне керівництво росії на звільнення російських територій росіянами. Бійці 24 травня зустрілися з українськими та зарубіжними журналістами на території Сумської області.
Денис із позивним "White Rex" - командир Російського добровольчого корпусу. Точної кількості бійців у складі корпусу він не назвав.
Денис із позивним "White Rex" - командир Російського добровольчого корпусу. Точної кількості бійців у складі корпусу він не назвав.
За словами Дениса, чоловіки щойно завершили одне з бойових завдань на території росії. І найближчим часом повертатимуться для виконання інших. Із собою бійці взяли трофейний БТР.
Командир бійців спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що РДК та легіон "Свобода Росії" знищено.
Чоловік також сказав, що корпус не має достатньо сил, щоб повноцінно контролювати територію, на яку вони зайшли.
"Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" - військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до Міжнародного легіону ТРО України. Як повідомив командир РДК Денис Нікітін, вони перебувають у складі 98 батальйону ТРО Азов Дніпро. Відбір у РДК здійснюється з етнічних російських емігрантів, які живуть на території України, а також в інших європейських країнах.
Легіон "Свобода Росії" утворили російські військовослужбовці із полонених. Вони заявляють, що легіон було створено для боротьби з путінським режимом. До легіону можуть потрапити полонені та колишні російські військовослужбовці.
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