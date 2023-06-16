Розвиток оборонної сфери: Міносвіти та "Укроборонпром" уклали меморандум про співпрацю

17:38 24 травня Київ, Україна

Держконцерн "Укроборонпром" та Міністерство освіти і науки уклали угоду про співпрацю, згідно з якою студенти установ вищої та професійно-технічної освіти проходитимуть виробничу та переддипломну практику на підприємствах "Укроборонпрому".

Цю інформацію було надано пресслужбою держконцерну.

"Це має популяризувати професії оборонного сектору серед молоді та у довгостроковій перспективі забезпечити омолодження колективів підприємств та осучаснення виробництва", - йдеться у повідомленні.

Також розроблятимуться відповідні освітні програми за дуальною формою, спрямовані на підготовку фахівців відповідно до потреб оборонних підприємств та їхнього подальшого працевлаштування.

"Варто зазначити, що роботу з омолодження українського оборонного комплексу (середній вік на підприємствах "Укроборонпрому" - 50+ років) вже розпочато, а підписання меморандуму має масштабувати зазначені проєкти", - наголосили в "Укроборонпромі.

У держконцерні додали, що з початку повномасштабного вторгнення практику чи стажування на підприємствах "Укроборонпрому" пройшли близько 2000 студентів. У результаті кожен третій був працевлаштований на наших підприємствах.



За словами міністра освіти України Оксена Лісового, українська молодь "має багато ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері".

"Українська молодь сьогодні має безліч крутих ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері. І наше завдання – допомогти їм це зробити найбільш ефективним способом: реалізувати себе, свої ідеї та заодно зробити внесок у перемогу", – сказав Оксен Лісовий.

У свою чергу, гендиректор концерну Юрій Гусєв зазначив, що український ОПК у майбутньому може стати драйвером економіки.