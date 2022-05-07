Розвідка США допомогла Україні потопити крейсер "москва"

17:50 06 травня Київ, Україна

Передана інформація розвідки США допомогла Україні потопити крейсер “москва”.

Про це у четвер, 5 травня, повідомили в оборонному відомстві США джерела, знайомі із ситуацією.



Журналісти пишуть, що одразу після удару представники адміністрації Джо Байдена "скрупульозно мовчали", відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по "москві".



Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун".

"Українські сили, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, зв'язалися зі своїми американськими контактами, щоб підтвердити, що це справді крейсер "москва". З американської сторони відповіли, що це саме той корабель, і надали розвідувальні дані про його місцезнаходження", - повідомили джерела.



При цьому не уточнюється, чи знали на той момент у Сполучених Штатах, що українська сторона готує удар по крейсеру. Як наголосили співрозмовники, ЗСУ ухвалювали рішення про це самостійно, США не були причетні до нього.