Розвідка повідомляє про плани Путіна влаштувати теракт на ЧАЕС

15:48 11 березень Київ, Україна

Не отримавши бажаного результату від вторгнення в Україну та прямих переговорів, Володимир Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти та влаштувати теракт на Чорнобильській атомній електростанції.



Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Територію ЧАЕС російські окупанти захопили 24 лютого. З того часу станція знеструмлена внаслідок пошкодження лінії електропередачі, а персонал утримують у заручниках. В цей час на ЧАЕС знаходяться 106 працівників, включаючи медичний персонал та кухарів, а також понад 200 нацгвардійців. ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).



За даними розвідки, ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки, проте окупанти відмовляються пропустити до станції українських ремонтників.

“Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенка, зайшли “білоруські фахівці”. Серед них під виглядом атомників заходять російські диверсанти для організації теракту”, – зазначають розвідники.

Росіяни задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС намагаються створити фейкові докази на підтвердження своєї версії. Так, у районі аеропорту Антонов у Гостомелі вже помітили російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Їх, як вважають розвідники, хочуть видати за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС.



Росія робить це на тлі ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту, де знаходиться експериментальний ядерний реактор, в активну зону якого завантажено 37 паливних ядерних елементів.

“Поки що і Україна, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм. Подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок», – вважають у розвідці.

Раніше, 9 березня, голова "Енергоатому" Петро Котін пояснював, що на ЧАЕС зараз понад 20 тисяч відпрацьованих паливних зборок, які потребують постійного охолодження. Проте через знеструмлення робити це стає дедалі важче.

“Коли ми вперше завантажили свіже паливо та розпочали ядерну реакцію, його треба охолоджувати. Якщо цього не робити, тепло, яке там накопичуватиметься, плавитиме всю конструкцію, виходитиме назовні і потраплятиме в навколишнє середовище. Таким чином, радіація може потрапляти в організми людей і опромінювати їх радіацією. Щоб охолоджуватись, потрібні насоси, які подають воду, або вентилятори, які забирають із конструкції тепло”, – казав він.

В цей час дизель-генератори забезпечують стабільне охолодження, однак їхня робота залежить від палива, якого, за оцінкою Котіна, "має бути на десять діб":

Такі генератори працюють на кораблях і по пів року, проте тут у них потужніший режим роботи, і ніхто не знає, скільки вони пропрацюють. На тривалу роботу генераторів особливо не розраховували. Неможливо передбачити (скільки часу до потенційного попадання радіації у повітря. - ред.) Я лише описав фізику процесу. Коли нагріється – тоді й буде. На ЧАЕС критична температура може бути досягнута за сім діб у разі припинення роботи генераторів. Але дизель-генератори зараз працюють у нормальному режимі та знімають загрозу. Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо у цей період знайти джерело живлення, ситуація буде під контролем”.



Котін також наголошував, що окупанти, захопивши ЧАЕС, "не розуміють що творять".



Що таке ЧАЕС чи ЗАЕС?

Це й у мирний час добре укріплений об'єкт. Тобто станція має огорожу, по периметру засоби безпеки, відеоспостереження та ядерні матеріали.

"Окупанти використовують його як військову базу. Вони туди зайшли, бачать усередині весь периметр та розуміють, що стріляти туди ніхто не буде. При цьому вони можуть шантажувати всіх, що висадять у повітря ядерний матеріал і його розкидає по всій Україні", – говорить глава «Енергоатому».

Щодо стану персоналу станції, який захопили в заручники, то Котін переконує, що вони "вже самі не хочуть звідти йти, бо розуміють, що якщо залишать робочі місця, то загарбники можуть все довести до біди":

“На станції знаходяться близько трьохсот військових Російської Федерації у масках. Безпосередньо на майданчику ЗАЕС між першим блоком та спецкорпусом – близько 50 одиниць важкої військової техніки, куди нікого не пускають… Усі питання, навіть технічні, вони мають узгоджувати із військовим командиром російської федерації. Він зараз там "головний атомник", який говорить "так" чи "ні". Це дуже загрозлива ситуація, зокрема, для психологічного стану персоналу… Працівникам потрібно бути зосередженими на роботі, а не на людях з автоматами, що знаходяться поруч”, - сказав Котін.

Котін переконує, що навіть російські атомники повністю розуміють загрозу ситуації, проте нічого не роблять через страх наслідків від путінського режиму.

“Вони всі чудово розуміють, але нічого не кажуть. Ми розуміємо, що зараз вони не можуть у Росії відкрити рота, щоб нас підтримати", – наголошує він.

Нагадаємо, що до початку війни в Україні ядерний тероризм вважався гіпотетичним видом тероризму.