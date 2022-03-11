Розвідка повідомляє про плани Путіна влаштувати теракт на ЧАЕС

Не отримавши бажаного результату від вторгнення в Україну та прямих переговорів, Володимир Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти та влаштувати теракт на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Територію ЧАЕС російські окупанти захопили 24 лютого. З того часу станція знеструмлена внаслідок пошкодження лінії електропередачі, а персонал утримують у заручниках. В цей час на ЧАЕС знаходяться 106 працівників, включаючи медичний персонал та кухарів, а також понад 200 нацгвардійців. ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
За даними розвідки, ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки, проте окупанти відмовляються пропустити до станції українських ремонтників.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Територію ЧАЕС російські окупанти захопили 24 лютого. З того часу станція знеструмлена внаслідок пошкодження лінії електропередачі, а персонал утримують у заручниках. В цей час на ЧАЕС знаходяться 106 працівників, включаючи медичний персонал та кухарів, а також понад 200 нацгвардійців. ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
За даними розвідки, ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки, проте окупанти відмовляються пропустити до станції українських ремонтників.
Росіяни задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС намагаються створити фейкові докази на підтвердження своєї версії. Так, у районі аеропорту Антонов у Гостомелі вже помітили російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Їх, як вважають розвідники, хочуть видати за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС.
Росія робить це на тлі ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту, де знаходиться експериментальний ядерний реактор, в активну зону якого завантажено 37 паливних ядерних елементів.
Росія робить це на тлі ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту, де знаходиться експериментальний ядерний реактор, в активну зону якого завантажено 37 паливних ядерних елементів.
Раніше, 9 березня, голова "Енергоатому" Петро Котін пояснював, що на ЧАЕС зараз понад 20 тисяч відпрацьованих паливних зборок, які потребують постійного охолодження. Проте через знеструмлення робити це стає дедалі важче.
В цей час дизель-генератори забезпечують стабільне охолодження, однак їхня робота залежить від палива, якого, за оцінкою Котіна, "має бути на десять діб":
Такі генератори працюють на кораблях і по пів року, проте тут у них потужніший режим роботи, і ніхто не знає, скільки вони пропрацюють. На тривалу роботу генераторів особливо не розраховували. Неможливо передбачити (скільки часу до потенційного попадання радіації у повітря. - ред.) Я лише описав фізику процесу. Коли нагріється – тоді й буде. На ЧАЕС критична температура може бути досягнута за сім діб у разі припинення роботи генераторів. Але дизель-генератори зараз працюють у нормальному режимі та знімають загрозу. Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо у цей період знайти джерело живлення, ситуація буде під контролем”.
Котін також наголошував, що окупанти, захопивши ЧАЕС, "не розуміють що творять".
Що таке ЧАЕС чи ЗАЕС?
Котін також наголошував, що окупанти, захопивши ЧАЕС, "не розуміють що творять".
Що таке ЧАЕС чи ЗАЕС?
Це й у мирний час добре укріплений об'єкт. Тобто станція має огорожу, по периметру засоби безпеки, відеоспостереження та ядерні матеріали.
Щодо стану персоналу станції, який захопили в заручники, то Котін переконує, що вони "вже самі не хочуть звідти йти, бо розуміють, що якщо залишать робочі місця, то загарбники можуть все довести до біди":
Котін переконує, що навіть російські атомники повністю розуміють загрозу ситуації, проте нічого не роблять через страх наслідків від путінського режиму.
Нагадаємо, що до початку війни в Україні ядерний тероризм вважався гіпотетичним видом тероризму.
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