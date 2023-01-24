Розвідка росії розпускає фейки про озброєння на Рівненській АЕС

09:31 24 січня Київ, Україна

Російська розвідка розповсюджує черговий фейк про нібито зберігання наданого партнерами Україні озброєння на території Рівненської АЕС.



Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



У фейкових заявах розвідки росії говориться, що "ЗСУ перетворили на свої арсенали територію АЕС... Зокрема, на складах розміщуються ракети до РСЗВ HIMARS та інші іноземні системи ППО, а також артилерійські боєприпаси".

"Водночас окупанти висловили надію, "що в Києві нікому не спаде на думку навмисно підірвати склади боєприпасів на АЕС, щоб отримати від Заходу більше озброєння". Застерігаємо! Ця інформація не відповідає дійсності!" - зазначили у ЦПД.

Зазначається також, що це "вкидання" розвідки росії особливо різко контрастує з повідомленням про "початок роботи місії МАГАТЕ на Рівненській АЕС, яка фіксуватиме будь-які загрози, які можуть мати військові дії".