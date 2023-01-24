Розвідка росії розпускає фейки про озброєння на Рівненській АЕС

Російська розвідка розповсюджує черговий фейк про нібито зберігання наданого партнерами Україні озброєння на території Рівненської АЕС.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У фейкових заявах розвідки росії говориться, що "ЗСУ перетворили на свої арсенали територію АЕС... Зокрема, на складах розміщуються ракети до РСЗВ HIMARS та інші іноземні системи ППО, а також артилерійські боєприпаси".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У фейкових заявах розвідки росії говориться, що "ЗСУ перетворили на свої арсенали територію АЕС... Зокрема, на складах розміщуються ракети до РСЗВ HIMARS та інші іноземні системи ППО, а також артилерійські боєприпаси".
Зазначається також, що це "вкидання" розвідки росії особливо різко контрастує з повідомленням про "початок роботи місії МАГАТЕ на Рівненській АЕС, яка фіксуватиме будь-які загрози, які можуть мати військові дії".
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