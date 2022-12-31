Розвідка попереджає про можливі атаки на Україну у святкові дні

11:13 31 грудня Київ, Україна

У період новорічних свят росіяни можуть завдавати ударів по Україні частіше, щоб зламати моральний дух українців. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

Британська розвідка припускає, що наступна масована атака може готуватися найближчими днями.

Зазначається також, що метою російської армії є придушити протиповітряну українську оборону.

Раніше розвідка Британії назвала завдання нового командувача Західного військового округу Росії - утримувати правий фланг росіян, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового.