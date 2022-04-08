Розвідка ФРН перехопила радіоповідомлення військових рф про масові вбивства у Бучі

14:04 07 квітня Київ, Україна

Зображення вбитих мирних жителів Бучі шокують світ. За інформацією Der Spiegel, Федеральній розвідці Німеччини вдалося перехопити радіопереговори російських військових, де вони обговорювали вбивства мирних жителів в українському місті Буча під Києвом.



За даними видання, розвідка доповіла парламенту 6 квітня. Серед матеріалів доповіді було представлено кілька записів перехоплених переговорів. Так, в одному з них військовослужбовець заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді, в іншій розмові чоловік каже, що українських солдатів спочатку допитують, а потім розстрілюють.



З перехоплених переговорів також випливає, що вбивства могли відбуватися і в інших зайнятих російськими військами населених пунктах, зокрема, на околицях Маріуполя, який знаходиться в облозі вже кілька тижнів.



Німецька розвідка дійшла висновку, що вбивства мирних жителів не були випадковістю чи низовою ініціативою деяких військових. З набагато більшою ймовірністю дані матеріали вказують на те, що вбивство мирних жителів стало частиною звичайного способу дій російських військових, а можливо, і частиною їхньої стратегії з метою поширення страху серед цивільного населення та придушення опору. Він зазначає, що у перехоплених матеріалах солдати обмінюються інформацією про звірства, як про їхню повсякденність.



Крім того, німецька розвідка вважає, що брати участь у цих звірствах могли найманці з російської ПВК «Вагнер», які продемонстрували особливий ступінь жорстокості ще під час їхньої участі у війні в Сирії.