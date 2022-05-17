Розвідка Британії: рф збільшить кількість артударів

17:08 17 травня Київ, Україна

Найближчим часом російська армія посилено вдаватиметься до масованих артилерійських ударів.

Через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати літаками російські війська можуть вдаватися до більш частих артилерійських бомбардувань. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії, опублікованому 17 травня.



За даними британської розвідки, найближчими тижнями росія, швидше за все, продовжить завдавати масованих артилерійських ударів, намагаючись набрати обертів у наступі на Донбасі.

"У Чернігівській області на північ від Києва приблизно 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час спроби росії просунутися до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам", - нагадали у військовому відомстві.

Масштаби цих збитків вказують на готовність росії застосовувати артилерію проти населених пунктів.