Розвідка Британії: рф збільшить кількість артударів

Найближчим часом російська армія посилено вдаватиметься до масованих артилерійських ударів.
Через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати літаками російські війська можуть вдаватися до більш частих артилерійських бомбардувань. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії, опублікованому 17 травня.
За даними британської розвідки, найближчими тижнями росія, швидше за все, продовжить завдавати масованих артилерійських ударів, намагаючись набрати обертів у наступі на Донбасі.
За даними британської розвідки, найближчими тижнями росія, швидше за все, продовжить завдавати масованих артилерійських ударів, намагаючись набрати обертів у наступі на Донбасі.
Масштаби цих збитків вказують на готовність росії застосовувати артилерію проти населених пунктів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі