Розвідгрупи противника та їх безпілотник було ліквідовано – ДПСУ

10:43 29 жовтня Київ, Україна

Українські прикордонники зупинили просування розвідки російських окупантів на Сіверському напрямку у Бахмутському районі. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у своєму Telegram-каналі у суботу, 29 жовтня.

Противник намагався у п'ятницю, 28 жовтня, розвідати підходи до українських позицій за допомогою безпілотника.

Проте, українські військові ліквідували ворожий БПЛА.

До наглядових постів намагалися підійти дві групи наземної розвідки окупантів.. Українські бійці їх також зупинили.

Як ми вже повідомляли, росія з початку війни, яку вона розв'язала проти України, втратила понад 70 тисяч солдатів.

Зазначимо, що за інфлормацією Генштабу ЗСУ, українські бійці минулої доби в районі Майорська в Донецькій області знищили 300 окупантів, які готувалися до нападу.