Разумков має намір внести правки в закон про олігархів

16:48 02 липня Київ, Україна





Про це він сказав в ході брифінгу в п'ятницю, 2 липня. Голова Ради Дмитро Разумков хоче внести правки до законопроєкту No5599 про олігархів, щодо зміни органу для визначення олігархів.Про це він сказав в ході брифінгу в п'ятницю, 2 липня.

"Правки буду подавати (в законопроєкт про олігархів - ред.). Сподіваюся, вони будуть підтримані. (Буду подавати правки - ред.) Щодо зміни органу, який повинен приймати рішення про включення або виключення тих чи інших осіб з так званого реєстру олігархів", - сказав спікер.

При цьому на цей момент законопроєктом передбачено, що органом, що відносить осіб до переліку олігархів, є Рада національної безпеки і оборони.



Крім цього, Разумков зазначив, що вважає неможливим застосування спецпроцедури до законопроєкту про олігархів. За його словами, положення про застосування спецпроцедури приймалися виключно під законопроєкт про банки, і це було обумовлено з усіма фракціями.