Разумков має намір внести правки в закон про олігархів

Голова Ради Дмитро Разумков хоче внести правки до законопроєкту No5599 про олігархів, щодо зміни органу для визначення олігархів.
Про це він сказав в ході брифінгу в п'ятницю, 2 липня.
Про це він сказав в ході брифінгу в п'ятницю, 2 липня.
При цьому на цей момент законопроєктом передбачено, що органом, що відносить осіб до переліку олігархів, є Рада національної безпеки і оборони.
Крім цього, Разумков зазначив, що вважає неможливим застосування спецпроцедури до законопроєкту про олігархів. За його словами, положення про застосування спецпроцедури приймалися виключно під законопроєкт про банки, і це було обумовлено з усіма фракціями.
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