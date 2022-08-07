Разумков знает, как вернуть Крым – план действий

Деоккупація Криму - план дій Разумкова і Зеленського
Як заявив 16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода, повернення окупованих територій буде не легким. Для цього Україні потрібен економічний ріст і підтримка міжнародної спільноти.
"Це важкий процес, це не швидкий процес. Також ми не повинні знімати це питання з порядку денного, всіляко опрацьовувати його на різних рівнях і також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу і Криму. Тому що протягом декількох років цей процес був відставлений на другий план ", - сказав Разумков.
За його словами, це можна зробити швидко, але віддавати свої території - це неможливо.
"Методи залишаються тими ж, і міжнародний тиск, і міжнародна позиція, економічні заходи. В першу чергу це розвиток держави Україна", - сказав Разумков, пояснивши, що люди хочуть жити там, де краще.
Раніше в МЗС розповіли про концепцію деокупацію Криму. Необхідно вирішити кілька тактичних і одну стратегічну завдання.
Раніше у Зеленського назвали три основні кроки для деокупацію Криму, які озвучив постійний представник президента на півострові Антон Кориневич, передає 13 листопада УНІАН.
За його словами, представництво президента в Криму працюватиме над розробкою законопроектів, які стосуються захисту прав кримчан і уникнення так званих дискримінаційних положень щодо них.
"Ми вже беремо участь в декількох робочих групах з цього питання ... Це є першим нашим пріоритетом" - сказав він.
Другим пріоритетом є інформаційна політика і "зв'язку з громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території".
"Це важливо - піднімати тему Криму як в наших національних ЗМІ, так і впливати і бути доступними на тимчасово окупованій території", - підкреслив він.
"Ми розуміємо, що громадяни старшого віку пам'ятають Україну, знають Україну і мають зв'язок з Україною. Вже йде шостий рік окупації, і в Криму вже є діти, які можуть не знати, що таке Україна і материнське держава. Тому створення культурних, освітніх ініціатив для кримчан і інформаційна складова і зв'язку з громадянами можемо визначити як другий пріоритет ", - сказав Кориневич.
Третім пріоритетом він назвав питання захисту прав кримчан, захисту прав людини.
"Це може бути як сприяння в отриманні паспорта або тимчасово житла та інших питань", - резюмував він.
Сам же Зеленський заявляв, що без міжнародних партнерів і потужної армії деоккупація півострова неможлива.
Як заявив 16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода, повернення окупованих територій буде не легким. Для цього Україні потрібен економічний ріст і підтримка міжнародної спільноти.
"Це важкий процес, це не швидкий процес. Також ми не повинні знімати це питання з порядку денного, всіляко опрацьовувати його на різних рівнях і також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу і Криму. Тому що протягом декількох років цей процес був відставлений на другий план ", - сказав Разумков.
За його словами, це можна зробити швидко, але віддавати свої території - це неможливо.
"Методи залишаються тими ж, і міжнародний тиск, і міжнародна позиція, економічні заходи. В першу чергу це розвиток держави Україна", - сказав Разумков, пояснивши, що люди хочуть жити там, де краще.
Раніше в МЗС розповіли про концепцію деокупацію Криму. Необхідно вирішити кілька тактичних і одну стратегічну завдання.
Раніше у Зеленського назвали три основні кроки для деокупацію Криму, які озвучив постійний представник президента на півострові Антон Кориневич, передає 13 листопада УНІАН.
За його словами, представництво президента в Криму працюватиме над розробкою законопроектів, які стосуються захисту прав кримчан і уникнення так званих дискримінаційних положень щодо них.
"Ми вже беремо участь в декількох робочих групах з цього питання ... Це є першим нашим пріоритетом" - сказав він.
Другим пріоритетом є інформаційна політика і "зв'язку з громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території".
"Це важливо - піднімати тему Криму як в наших національних ЗМІ, так і впливати і бути доступними на тимчасово окупованій території", - підкреслив він.
"Ми розуміємо, що громадяни старшого віку пам'ятають Україну, знають Україну і мають зв'язок з Україною. Вже йде шостий рік окупації, і в Криму вже є діти, які можуть не знати, що таке Україна і материнське держава. Тому створення культурних, освітніх ініціатив для кримчан і інформаційна складова і зв'язку з громадянами можемо визначити як другий пріоритет ", - сказав Кориневич.
Третім пріоритетом він назвав питання захисту прав кримчан, захисту прав людини.
"Це може бути як сприяння в отриманні паспорта або тимчасово житла та інших питань", - резюмував він.
Сам же Зеленський заявляв, що без міжнародних партнерів і потужної армії деоккупація півострова неможлива.
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