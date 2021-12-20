Разумков: Верховна Рада готова до позачергової сесії

13:28 24 липень Київ, Україна

Дмитро Разумков у відповідь на питання про можливість позачергового скликання сесії Верховної Ради заявив, що такої пропозиції йому не надходило, але депутати готові до її проведення.

Спікер Дмитро Разумков повідомив про те, що до Верховної Ради поки не надходило пропозицій щодо проведення позачергової сесії для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС, ні від народних депутатів, ні від президента України.

«Станом на сьогодні не надходило пропозицій або звернень від депутатських фракцій або груп, народних депутатів або Президента України про скликання позачергової сесії», - сказав Разумков.

Він нагадав, що глава парламенту може скликати позачергову сесію за ініціативою або глави держави, або 150 народних депутатів.