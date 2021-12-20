Разумков: Верховна Рада готова до позачергової сесії

Дмитро Разумков у відповідь на питання про можливість позачергового скликання сесії Верховної Ради заявив, що такої пропозиції йому не надходило, але депутати готові до її проведення.
Спікер Дмитро Разумков повідомив про те, що до Верховної Ради поки не надходило пропозицій щодо проведення позачергової сесії для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС, ні від народних депутатів, ні від президента України.
Він нагадав, що глава парламенту може скликати позачергову сесію за ініціативою або глави держави, або 150 народних депутатів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі