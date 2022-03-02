Разумков вважає, що законопроєкт про олігархів необхідно доопрацювати

14:57 03 червень Київ, Україна





Про це він сказав на брифінгу в парламенті в четвер, 3 червня. На думку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова , вирішувати, хто в Україні олігарх, повинен спеціальний орган, щоб не було конфлікту інтересів.Про це він сказав на брифінгу в парламенті в четвер, 3 червня.



"З урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони, він саме дорадчий, консультативний, координаційний орган: йому не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Тому, я думаю, варто було б створити окремий орган, який би займався такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які займаються підбором в Національне антикорупційне бюро, САП, можливо, із залученням іноземних експертів", - сказав Разумков.



Він зазначив, що в запропонованому Він зазначив, що в запропонованому законопроєкті у РНБО виникає конфлікт інтересів, тому що і голова Ради, і президент, і інші вищі посадові особи входять до складу РНБО.



"Якщо ми говоримо гіпотетично, що є якийсь глава Верховної Ради, який якось пов'язаний з олігархами, або будь-яка інша посадова особа, прем'єр-міністр, міністр, то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи в вищезазначений список, і це буде відкритим конфліктом інтересів при прийнятті того чи іншого рішення, і тим більше при розгляді таких питань", - пояснив Разумков.



Також він вважає, що потрібно розширити перелік осіб, які мають заповнювати декларацію про контакти після зустрічей з олігархами або їхніми представниками.



"Я вважаю, що цей перелік може бути розширено вищими посадовими особами, які не займають політичну посаду, але працюють в державних інститутах, наприклад, в тому ж самому керівництві Апарату Верховної Ради, Офісі Президента, державні секретарі (я не пам'ятаю, щоб там вони були включені), ... ключові посади в різних міністерствах, які також повинні будуть декларувати свої зустрічі з представниками великого бізнесу", - сказав спікер.