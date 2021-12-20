Разумков розповів про нові якостях Зеленського

13:48 30 липень Київ, Україна

Дмитро Разумков поділився думкою про те, як і чому змінився Володимир зеленский за останній рік.

Глава Верховної Ради підтвердив, що за рік перебування при владі характер і образ думок Володимира Зеленського змінився і підкреслив, що це природний процес, властивий будь-якій людині.

Він прокоментував слова про те, що в оточенні глави держави дехто каже про втому розчаруванні гаранта.

«Ну, все люди змінюються, президент не виняток. Тягар відповідальності, який несе той, хто прийшов до влади, і усвідомлення, що від твоїх дій і рішень іноді залежать і долі людей, і доля країни, накладає свій відбиток », - підкреслив він.

За його словами, все це позначається на поведінці, риториці, діях, а також на баченні всіх, хто так чи інакше причетний до прийняття таких рішень.

При цьому глава ВРУ підкреслив, що це не повинно відображатися на людських якостях тієї чи іншої особистості.

«Влада сьогодні у тебе є, а завтра її може не бути, а ось твої людські якості і моральні підвалини повинні залишитися і зараз, коли ти при владі, і після того, коли ти підеш», - заявив Разумков.