Разумков розповів про нові якостях Зеленського

Дмитро Разумков поділився думкою про те, як і чому змінився Володимир зеленский за останній рік.
Глава Верховної Ради підтвердив, що за рік перебування при владі характер і образ думок Володимира Зеленського змінився і підкреслив, що це природний процес, властивий будь-якій людині.
Він прокоментував слова про те, що в оточенні глави держави дехто каже про втому розчаруванні гаранта.
За його словами, все це позначається на поведінці, риториці, діях, а також на баченні всіх, хто так чи інакше причетний до прийняття таких рішень.
При цьому глава ВРУ підкреслив, що це не повинно відображатися на людських якостях тієї чи іншої особистості.
Нагадаємо! секретар РНБО України Олексій Данилов зазначив великий прогрес у становленні президента Володимира Зеленського як державного діяча.
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