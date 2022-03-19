Разумков прокоментував закон президента про олігархів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує ініціативу президента про прийняття закону про олігархів. Однак він упевнений, що даний закон необхідно посилити законом про лобізм.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він припустив, що прийняття закону про олігархів забезпечить "більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу". Голова парламенту очікує, що законопроєкт буде підтримано в першому читанні, а в другому народні депутати - в тому числі він сам - будуть вносити до нього пропозиції.
Зокрема, Разумков повторив свою тезу про те, що статус олігарха повинна визначати окрема, спеціально створена структура, а не Рада національної безпеки і оборони.
На питання, чи є законопроєкт про лобізм в далекій перспективі, спікер відповів негативно.
Зокрема, Разумков повторив свою тезу про те, що статус олігарха повинна визначати окрема, спеціально створена структура, а не Рада національної безпеки і оборони.
На питання, чи є законопроєкт про лобізм в далекій перспективі, спікер відповів негативно.
Текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів надано для ознайомлення Верховній Раді 3 червня.
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