Разумков прокоментував закон президента про олігархів

13:20 21 червня Київ, Україна

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує ініціативу президента про прийняття закону про олігархів. Однак він упевнений, що даний закон необхідно посилити законом про лобізм.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Мені здається, що повинен бути ще один закон до цього. 100%. Це закон про лобізм. Не в тому сенсі, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити в США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон. Вони декларують свої доходи, контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести в публічну площину все негативне, що сьогодні, на жаль, в українській політиці", - зазначив Разумков.

Він припустив, що прийняття закону про олігархів забезпечить "більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу". Голова парламенту очікує, що законопроєкт буде підтримано в першому читанні, а в другому народні депутати - в тому числі він сам - будуть вносити до нього пропозиції.



Зокрема, Разумков повторив свою тезу про те, що статус олігарха повинна визначати окрема, спеціально створена структура, а не Рада національної безпеки і оборони.



На питання, чи є законопроєкт про лобізм в далекій перспективі, спікер відповів негативно.

"Ми будемо ним займатися. І незабаром він все ж з'явиться в стінах Верховної Ради України. Він буде непростим. Я розумію, що буде багато і критики. Але тут є два варіанти: або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками, або все ж зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали", - додав він.

Текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів надано для ознайомлення Верховній Раді 3 червня.