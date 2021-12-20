Разумков прокоментував розмови про відставку

Дмитро Разумков, який займає посаду спікера Верховної Ради, заявив про те, що президент не пропонував йому піти у відставку
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що до наступних президентських виборів в Україні далеко, поки що він бачить себе на посаді голови парламенту.
Журналістка цікавилися, чи є у спікера президентські амбіції і в зв'язку з цим конфлікт з Офісом президента.
Після цього у Разумкова уточнили, чи бачить він себе в президентському кріслі через чотири роки, але він прямо не відповів на це питання.
"Я сьогодні бачу себе я в цьому кріслі, - вказав він на крісло голови парламенту. - І поки що планують працювати саме там ".
Політтехнолог Разумков в 2019 році був основним публічним спікером кандидата в президенти Зеленського під час передвиборної кампанії, потім очолив партію "Слуга народу". Ставши головою парламенту, поступився посадою голови партії Олександру Корнієнко.
Час від часу ЗМІ повідомляють про нібито конфліктах між Разумковим і президентом України Володимиром Зеленським, а також іншими представниками Офісу президента. Так, в кінці лютого "Українська правда" з посиланням на джерела написала, що у Разумкова відбулася жорстка розмова із Зеленським, спікер заявив, що не хоче брати на себе негатив від скандалів, в які залучені народні депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу".
Президент, за даними співрозмовників видання, сказав: "Не подобається - звільняй місце". "Разумков на всі закиди на свою адресу нібито відповів:" Щось не подобається в роботі Ради - поставте на голосування пропозицію зняти мене з посади ". На тому і розійшлися ", - повідомило видання. Спікер у відповідь на публікації ЗМІ заявив, що у нього "досить хороші відносини" з Зеленським.
Разумков, за даними червневого опитування Центру Разумкова і Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, займає друге місце після Зеленського за рівнем довіри громадян.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі