Разумков прокоментував розмови про відставку

14:53 20 липень Київ, Україна

Дмитро Разумков, який займає посаду спікера Верховної Ради, заявив про те, що президент не пропонував йому піти у відставку

"Я ніколи не тримався за крісло і ніколи тримати не буду. Верховна Рада визначиться - це право Верховної Ради. Команда визначиться - це право команди ... Таких прохань від президента не надходило. Якщо будуть, то будемо говорити ", - сказав він.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що до наступних президентських виборів в Україні далеко, поки що він бачить себе на посаді голови парламенту.

Журналістка цікавилися, чи є у спікера президентські амбіції і в зв'язку з цим конфлікт з Офісом президента.

"До виборів ще дуже далеко. Верховній Раді IX скликання ще потрібно працювати чотири роки ... Сьогодні про політичні рейтинги і майбутньому рано говорити ", - сказав спікер.

Після цього у Разумкова уточнили, чи бачить він себе в президентському кріслі через чотири роки, але він прямо не відповів на це питання.

"Я сьогодні бачу себе я в цьому кріслі, - вказав він на крісло голови парламенту. - І поки що планують працювати саме там ".

Політтехнолог Разумков в 2019 році був основним публічним спікером кандидата в президенти Зеленського під час передвиборної кампанії, потім очолив партію "Слуга народу". Ставши головою парламенту, поступився посадою голови партії Олександру Корнієнко.

Час від часу ЗМІ повідомляють про нібито конфліктах між Разумковим і президентом України Володимиром Зеленським, а також іншими представниками Офісу президента. Так, в кінці лютого "Українська правда" з посиланням на джерела написала, що у Разумкова відбулася жорстка розмова із Зеленським, спікер заявив, що не хоче брати на себе негатив від скандалів, в які залучені народні депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу".



Президент, за даними співрозмовників видання, сказав: "Не подобається - звільняй місце". "Разумков на всі закиди на свою адресу нібито відповів:" Щось не подобається в роботі Ради - поставте на голосування пропозицію зняти мене з посади ". На тому і розійшлися ", - повідомило видання. Спікер у відповідь на публікації ЗМІ заявив, що у нього "досить хороші відносини" з Зеленським.

Разумков, за даними червневого опитування Центру Разумкова і Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, займає друге місце після Зеленського за рівнем довіри громадян.