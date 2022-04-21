Разумков закликав американських законодавців продовжити політику санкцій проти ПП-2

11:34 22 липня Київ, Україна

Глава українського парламенту Дмитро Разумков просить США продовжити санкції проти ПП-2, мотивуючи це тим, що добудова газопроводу посилить агресію РФ не тільки проти України, а й проти інших європейських держав.

Відповідну заяву зробив Разумков в своєму листі до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Лист опубліковано на сайті парламенту.

"Північний потік-2 є перш за все геополітичним проєктом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. Північний потік-2 йде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакета Європейського Союзу і посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", - говориться в листі.

Газопровід слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не тільки проти України, а й проти всього західного світу, вважає Разумков.

"Добудова і введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України і потенційно проти інших європейських держав", - зазначається в листі.

Разумков звернувся до Конгресу із закликом послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову і введення в експлуатацію газопроводу.