Разумков: парламентарії зберуться на позачерговому засіданні 15 липня

12:59 13 липня Київ, Україна

Володимир Зеленський скликає у четвер, 15 липня, позачергове засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто 13 законопроєктів.



Про це Дмитро Разумков написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.



За його словами, на порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проєкти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також про промислове забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339).



"Крім цього, заплановано розгляд законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин (№3576) та проєкту закону про імплементацію міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351). Ще одна ініціатива, яку розгляне парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463)", - уточнив Разумков.



Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроєктів, уточнив Разумков.