Разумков на самоізоляції: хто буде вести засідання парламенту

Як уже відомо, 11 листопада у Дмитра Разумкова і 12 листопада у першого заступника Руслана Стефанчука виявили коронавірус, через це головний законодавчий орган залишився без голови.
Щоб не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати, тому заступниця спікера Верховної Ради Олена Кондратюк тимчасово виконуватиме роль голови ВР.
Про це вона повідомила в Facebook у четвер, 12 листопада.
Колегам по президії, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і першому заступнику Руслану Стефанчуку, нардеп побажала найскорішого одужання.
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