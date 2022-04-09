Разумков на самоізоляції: хто буде вести засідання парламенту

19:02 12 листопада Київ, Україна

Як уже відомо, 11 листопада у Дмитра Разумкова і 12 листопада у першого заступника Руслана Стефанчука виявили коронавірус, через це головний законодавчий орган залишився без голови.

Щоб не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати, тому заступниця спікера Верховної Ради Олена Кондратюк тимчасово виконуватиме роль голови ВР.





Про це вона повідомила в Facebook у четвер, 12 листопада.

"Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер і перший віцеспікер, до заходів безпеки - маски і соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту . Це мій обов'язок як віцеспікера при обставинах, що склалися. Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох осіб в керівництві парламенту є правильним і інституційно доцільним", - написала вона.

Колегам по президії, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і першому заступнику Руслану Стефанчуку, нардеп побажала найскорішого одужання.