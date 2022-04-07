Разумков допускає внесення змін до законодавства, щоб позбавляти мандата нардепів

14:47 12 липня Київ, Україна

На засіданні Погоджувальної ради голова ВР Дмитро Разумков заявив, що в законодавство можуть внести норми, які дозволять позбавляти мандата нардепів за негідну поведінку.

Про це спікер заявив, коментуючи інцидент за участю позафракційного народного депутата Олександра Юрченка.

«Мені дуже шкода, що сьогодні в українському законодавстві немає норми, яка б дійсно могла очищати Верховну Раду від таких вчинків і дій таких колег. Я думаю, що нам теж потрібно попрацювати в цьому плані і внести відповідні зміни. Паралельно з цим всім нагадую, що кримінальна відповідальність і рішення суду щодо кримінального вироку є підставою для того, щоб народний депутат позбувся свого мандата», - сказав Разумков.

Він також закликав народних депутатів поводитися так, щоб їм не було соромно людям «в очі дивитися ні на округах, ні на відпочинку».

«Ще раз звертаюся до всіх колег. У нас наближається робота в регіонах, відпустки і т.п. Кожен нехай спочатку думає, що він робить, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада і в цілому влада», - зазначив Разумков.

Як повідомлялося , 8 липня в центрі Львова позафракційний народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП, а потім намагався завдати ушкодження потерпілому водієві.



На наступний день перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.