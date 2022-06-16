Розробники мобільних ігор йдуть з рф

14:55 16 червня Київ, Україна

Game Insights закриває всі офіси і йде з росії - без роботи залишаються 600 людей.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Головний офіс компанії розташований у Литві. Після того, як наші литовські друзі визнали росію державою-терористом, Game Insights покинули російські топменеджери, а зараз компанія вирішила остаточно припинити бізнес у росії", - написав міністр і додав, що вони продовжують робити все, щоб ізолювати росію від світової цивілізації.



Game Insights розробила чимало популярних ігор для мобільних платформ, серед яких Paradise Island, My Country та Tribez. Вони працюють за моделлю Freemium – гравці можуть грати в них безкоштовно, а потім за бажанням купувати там валюту та предмети.