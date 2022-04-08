Розробляється законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

21:03 10 листопада Київ, Україна

Робоча група займається напрацюванням законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, повідомив Давид Арахамія.

"Що стосується питання медичного канабісу, застосування при виробництві лікарських засобів, то робоча група вже створена, і напрацьовують законопроєкт, це може дозволити", - сказав він.

За словами Арахамії, в питанні легалізації марихуани є два "принципових" підходи:

"Дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як це працює, як це допомагає онкохворим, людям з хворобою Альцгеймера і так далі". "Інший шлях - робити так зване імпортозаміщення".

Арахамія зазначив, що робоча група працює, а в майбутньому "Слуга народу" буде додатково повідомляти, яким чином рухається цей процес.



Ми писали, що президента Володимира Зеленського, крім тем Донбасу і корупції, цікавить думка українців з приводу легалізації медичної марихуани для тяжкохворих. Експерти кажуть, що питання дійсно спірне і не найактуальніше зараз. На думку політологів, таким чином президент заманює молодий електорат голосувати на місцеві вибори.