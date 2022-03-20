Розібрані рейки: радник голови МВС України щодо допомоги білоруських партизанів

06:37 20 березня Київ, Україна

Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю зараз немає. Залізничні колії, що сполучають дві країни, частково непридатні для пересування поїздів.

У коментарі українським телеканалам голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин розповів, що він нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не везти російські військові ешелони в Україну.

"Я можу сказати, що сьогодні залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", - сказав Камишин.

За його словами, залізничні колії, які сполучають Україну та Білорусь, перебувають у непридатному стані з певного моменту війни.. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко наголосив на участі білоруських партизанів.

"Також хотів би відзначити білоруський напрямок. Нам на допомогу прийшли білоруські партизани. Там з'явилися партизани, які, по суті, вивели з ладу залізничне сполучення, яке веде до території України, - повідомив Денисенко.

За його словами, частково розібрано рейки та зіпсовано відповідні регулювальні елементи, тобто з Білорусі зараз неможливо залізничним транспортом дістатися до України. Денисенко наголосив, що це ускладнить логістику для Російської Федерації.