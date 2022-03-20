Розібрані рейки: радник голови МВС України щодо допомоги білоруських партизанів

Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю зараз немає. Залізничні колії, що сполучають дві країни, частково непридатні для пересування поїздів.
У коментарі українським телеканалам голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин розповів, що він нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не везти російські військові ешелони в Україну.
За його словами, залізничні колії, які сполучають Україну та Білорусь, перебувають у непридатному стані з певного моменту війни.. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко наголосив на участі білоруських партизанів.
За його словами, частково розібрано рейки та зіпсовано відповідні регулювальні елементи, тобто з Білорусі зараз неможливо залізничним транспортом дістатися до України. Денисенко наголосив, що це ускладнить логістику для Російської Федерації.
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