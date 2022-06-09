Розмінування українських портів може зайняти кілька місяців - радник з морської безпеки
07:41 09 червня Київ, Україна
Потрібно кілька місяців для розмінування ключових портів України.
Про це повідомляє спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН
Пітер Адамс у Bloomberg.
"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти... На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", - зазначив Адамс.
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