Розмінування українських портів може зайняти кілька місяців - радник з морської безпеки

07:41 09 червня Київ, Україна

Потрібно кілька місяців для розмінування ключових портів України.


Про це повідомляє спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс у Bloomberg.
 
"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти... На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", - зазначив Адамс.