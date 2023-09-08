Розмінування, ППО та боєприпаси: США виділяють Україні $600 млн військової допомоги

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів, що містить обладнання для розмінування та підтримки ППО, боєприпаси до HIMARS, снаряди калібру 105-мм та засоби радіоелектронної боротьби.
Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Міноборони США.
Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Міноборони США.
Зокрема, пакет військової допомоги містить:
- Додаткові боєприпаси для HIMARS;
- Обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- Артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- Засоби радіоелектронної боротьби та протидії РЕБ;
- Підривні боєприпаси для збирання перешкод;
- Устаткування для розмінування;
- Підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та діяльності.
У Міноборони США наголосили, що країна продовжуватиме працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки.
6 вересня під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакета допомоги Україні бюджетом 1 мільярд доларів.
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