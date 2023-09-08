Розмінування, ППО та боєприпаси: США виділяють Україні $600 млн військової допомоги

06:57 08 вересня Київ, Україна





Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Міноборони Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів, що містить обладнання для розмінування та підтримки ППО, боєприпаси до HIMARS, снаряди калібру 105-мм та засоби радіоелектронної боротьби.Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Міноборони США

Зокрема, пакет військової допомоги містить:

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

Обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

Артилерійські снаряди калібру 105 мм;

Засоби радіоелектронної боротьби та протидії РЕБ;

Підривні боєприпаси для збирання перешкод;

Устаткування для розмінування;

Підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та діяльності.

"Цей пакет заходів USAI наголошує на незмінній прихильності США задовольнити невідкладні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розвитку стійкої спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у спільній заяві.

У Міноборони США наголосили, що країна продовжуватиме працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки.